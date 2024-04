A la découverte de l’Europe LP Arnaut Daniel Ribérac, mardi 7 mai 2024.

A la découverte de l’Europe Les élèves de la MFR de Vanxains rencontrent les jeunes du Lycée Professionnel Arnaut Daniel de Ribérac autour d’ateliers sur le thème de l’Europe Mardi 7 mai, 08h30 LP Arnaut Daniel

Après un petit déjeuner aux couleurs de l’Europe, les jeunes du LP Arnaut Daniel de Ribérac et de la MFR de Vanxains testeront leurs connaissances sur l’Europe à travers divers ateliers pédagogiques et ludiques. Ils participeront à un Escape Game sur la mobilté et mettront l’accent sur le développement durable.

LP Arnaut Daniel Rue couleau 24600 Ribérac Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

