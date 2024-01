A la découverte de l’estuaire du Bizien Pouldouran La Roche-Jaudy, mardi 16 avril 2024.

Le cœur de l’estuaire balance entre eau douce et eau salée. Des plantes et des animaux se sont adaptés à cette vie mouvante dans cet ancien petit port goémonier. Parcourez le site pour les découvrir et en apprendre davantage sur l’histoire des lieux. Cette sortie est idéale pour l’observation des oiseaux ! Prévoir une tenue adaptée à la météo, des chaussures de randonnée voir des bottes. .

Pouldouran Maison des talus et des routoirs à lin

La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne maisondulittoral@lannion-tregor.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 09:30:00

fin : 2024-04-16 12:00:00



