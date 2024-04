A la découverte de l’audiodescription Beaupréau Beaupréau-en-Mauges, samedi 1 juin 2024.

A la découverte de l’audiodescription Beaupréau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Scènes de Pays s’associe au réseau des bibliothèques et au cinéma associatif de Beaupréau pour vous proposer de découvrir l’audiodescription avec Dune Cherville.

Dune Cherville est audiodescriptrice et travaille pour le théâtre, l’opéra et le cinéma. En présence de Nathan Arnaud, danseur en résidence à Scènes de Pays, elle propose de comprendre les enjeux et les difficultés de l’audiodescription, sous forme de petite conférence (définition et historique de l’audiodescription, exemples concrets, expériences sensorielles…)

Pour toute personne intéressée par le cinéma, l’audiodescription, l’accessibilité à la culture et la réflexion sur le message visuel.

Gratuit, sur inscription 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 14:00:00

fin : 2024-06-01 17:00:00

Beaupréau 4B Rue Jeanne d’Arc

Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire

L’événement A la découverte de l’audiodescription Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2024-03-28 par eSPRIT Pays de la Loire