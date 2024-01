a la découverte de la Réserve Terre et Etangs de Brenne Massé-Foucault Rosnay, mercredi 21 février 2024.

Pénétrez au coeur de la réserve naturelle régionale à travers une balade de 2 km.

La Réserve Naturelle Régionale Terres et étangs de Brenne Massé-Foucault créée en 2014, est un espace de 319 ha, exceptionnel pour la diversité et la richesse de ses paysages. Notre guide nous invite à une balade au cœur de ces paysages caractéristiques de la Brenne habituellement non accessibles. C’est un rendez-vous privilégié avec l’histoire des étangs et leur utilisation aujourd’hui, la diversité des prairies et la qualité du travail des agriculteurs… Une rencontre précieuse avec un patrimoine naturel riche de ses nombreuses espèces Sérapias langue (orchidée), Sabline des montagnes, Busard des roseaux, Cistude d’Europe, Cétoine doré …5 EUR.

Le Bouchet

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire tourisme@parc-naturel-brenne.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 14:00:00

fin : 2024-02-21 17:00:00



