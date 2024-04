À la découverte de la biodiversité du bocage de la Chauffetière La chauffetière Orée d’Anjou, samedi 25 mai 2024.

À la découverte de la biodiversité du bocage de la Chauffetière Conservatoire d’espaces naturels – Pays de la Loire Grandeur Nature Samedi 25 mai, 10h00 La chauffetière Animation gratuite, ouverte à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T10:00:00+02:00 – 2024-05-25T12:00:00+02:00

Fin : 2024-05-25T10:00:00+02:00 – 2024-05-25T12:00:00+02:00

Partez à la découverte de la Réserve naturelle régionale et Espace naturel sensible de la ferme de la Chauffetière.

Le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire vous fera découvrir les multiples facettes de cette ferme bocagère remarquablement préservée : mares, haies, prairies et leurs petits habitants.

Vous décrouvrirez également le travail du Conservatoire, gestionnaire de la réserve pour préserver et valoriser ce site.

ATTENTION : nombre de places limité !

La chauffetière Drain, Orée d’Anjou Orée d’Anjou 49530 Drain Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « communication@cenpaysdelaloire.fr »}]

nature découverte

Cen Pays de la Loire