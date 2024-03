A la Découverte de Chagny Agence de Tourisme Chagny, mardi 4 juin 2024.

A la Découverte de Chagny Agence de Tourisme Chagny Saône-et-Loire

Laissez-vous conter les secrets et anecdotes du riche patrimoine d’un chagny pittoresque entre Côté de Beaune et Côte Chalonnaise.

Poussez les portes de l’étonnante Maison Loydreau et visitez le jardin des simples.

Passez par les coulisses du théâtre à l’italienne des Copiaus pour dévoiler son histoire, et découvrez les toiles d’Henri Vincenot à l’Hôtel de Ville.

Visitez l’Eglise Saint-Martin classée Monument historique ; quand l’Art Roman dialogue avec l’Art Contemporain. Découvrez tours à escalier et tour de gué dominant la cité, remontez le temps et levez le voile sur une authentique apothicairerie du 18e siècle (site fermé le 15 Août).

Terminez par une dégustation de nectar de cassis et d’anis de Flavigny. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-04 15:00:00

fin : 2024-07-30 17:00:00

Agence de Tourisme 2 Rue des Halles

Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

