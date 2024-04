À la chasse aux dragons Château et parc de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne, mercredi 8 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-08T14:30:00+02:00 – 2024-05-08T16:30:00+02:00

Fin : 2024-10-09T14:30:00+02:00 – 2024-10-09T16:30:00+02:00

Avancez prudemment et surtout sans bruit ! Des dragons se cachent dans les salons du château. Si l’on ne veut pas se faire croquer, il va falloir les repérer et les identifier !

La visite est suivie d’un atelier et d’un petit goûter.

A partir de 5 ans

Chaque 2e mercredi du mois de mai à octobre (sauf juillet et août), 14h30 (2h).

Réservation uniquement sur la e-billetterie du château https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/

Château et parc de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Ile-de-France https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/

© Pascal Lemaître / Centre des monuments nationaux