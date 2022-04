A la belle étoile à Saint-Amour-Bellevue Saint-Amour-Bellevue Saint-Amour-Bellevue Catégories d’évènement: Saint-Amour-Bellevue

2022-07-01 19:00:00 – 2022-07-02 23:00:00

Saint-Amour-Bellevue Saône-et-Loire Saint-Amour-Bellevue EUR 160 A la belle étoile s’invite le temps de deux soirées en plein air, hautement gastronomiques et oenologiques dans les vignes à Saint-Amour.

Venez passer une soirée magique, en immersion dans les vignes et régalez vous avec la cuisine de deux Chefs d’exception. Le temps d’une soirée, appréciez un dîner gastronomique, les pieds dans les vignes.

Deux soirées, deux programmations.

Le vendredi 1er juillet, ce sera le Chef doublement étoilé Hamano et sa brigade (Au 14 février) qui vous régaleront.

Le samedi 2 juillet, le menu sera signé du chef étoilé et MOF Sébastien Chambru (L’O des vignes).

