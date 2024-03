A girl at my door / Rencontre avec Valentin Berty Le Cratère Toulouse, mercredi 17 avril 2024.

A girl at my door / Rencontre avec Valentin Berty Association Franco-Coréenne de Toulouse Mercredi 17 avril, 20h30 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

A girl at my door, de July Jung / 1h59 / Corée du Sud / Avec Bae Doona, Kim Sae-ron, Song Sae-byuk, Kim Jin-goo, Son Jong-hak, Na Jong-min, Gong Myeong, Kim Jong-goo, Park Jin-woo, Moon Sung-keun, Jang Hee-jin, Kim Min-jae, Lee Jung-eun, Nam Moon-chul

Synopsis : Young-Nam, jeune commissaire de Séoul, est mutée d’office dans un village de Corée. Elle se retrouve confrontée au monde rural avec ses habitudes, ses préjugés et ses secrets. Elle croise une jeune fille, Dohee dont le comportement singulier et solitaire l’intrigue. Une nuit, celle-ci se réfugie chez elle…

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse. Le Cratère, cinéma d'Art et d'Essai à Toulouse. Cinéma associatif

