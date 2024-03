À GENÈVE, PONTICELLO D’OPHÉLIE GAILLARD ET MARINA VIOTTI ASSURE LE SHOW ! Autre lieu Genève, jeudi 18 avril 2024.

À GENÈVE, PONTICELLO D’OPHÉLIE GAILLARD ET MARINA VIOTTI ASSURE LE SHOW ! À Genève, l’année 2024 s’annonce riche en événements musicaux avec la saison de Ponticello. Du 18 au 28 avril, les mélomanes auront rendez-vous avec la crème de la crème des artistes. 18 – 28 avril Autre lieu Plein tarif : CHF 35.-

Vous y trouverez un savant mélange de jeunes prodiges formés en Suisse romande et de grands noms de la scène musicale, tels que la mezzo-soprano Marina Viotti (victoire de la musique 2023 !) ou encore la violoncelliste Ophélie Gaillard.

Chaque soirée Ponticello est une invitation à l’évasion, à explorer de nouveaux horizons sonores, du contemporain au répertoire revisité, en passant par la danse ou la littérature. Restez sur le qui-vive car leurs terrains de jeu sont variés et éclectiques : outre du classique – fantastique – en pagaille, il y aura de la musique sud-américaine, du jazz, mais aussi des textes d’Albert Cohen et même du Björk et du U2 !

Réservation : https://billetterie-culture.geneve.ch/list/events

Au programme :

Le 18 avril, « EXILS » au Théâtre Les Salons, la musique d’Ernest Bloch se mêlera aux textes d’Albert Cohen, interprétés par Charles SIGEL, Ophélie GAILLARD, etc.

Le 19 avril, « O NOX DULCIS » au Théâtre les Salons, avec l’ensemble Les Argonautes, Camille ALLÉRAT et Jonas DESCOTTE, à travers les œuvres de Händel, Scarlatti, Bach, Purcell, Cavalli, etc.

Le 20 avril, « CRADLE SONGS FOR ISADORA » au Temple de Carouge, avec Anouk MOLENDIJK, Jamal MOQADEM et John MENOUD, interprétant des musiques de Shearing, Berlin, Gershwin, Brahms, etc.

Le 21 avril, « CONCERT DES LAURÉATS DU CONCOURS DE GENÈVE 2023 » au Théâtre Les Salons, avec le Quatuor Elmire et d’autres lauréats du Concours International de Musique de Genève 2023.

Le 28 avril, « MELANKHÔLIA, NO WAY BACK » au Groove, avec Marina VIOTTI, Gerry LOPEZ QUINTET, Momo QUARTET et le Duo AVELUNE. Il y aura des musiques de John Dowland, Lana del Rey, Björk, U2, ainsi que des morceaux du nouvel album de Gerry LOPEZ QUINTET.

