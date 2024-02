A FLEUR DE VERRE EXPOSITION TEMPORAIRE, HALLE DU VERRE Claret, mercredi 17 avril 2024.

Du 17 avril au 1er décembre 2024, la Halle du Verre présente l’exposition “A fleur de verre”, qui met l’accent sur diversité de la création contemporaine.

Médium de création à part entière depuis quelques générations déjà, le verre, dont on fait usage depuis la plus lointaine antiquité sous toutes les formes et dans tous les domaines possibles, est au cœur d’un écosystème effervescent.

Lieu de métissages, de collaborations, le monde du verre est marqué par des poétiques et des esthétiques fortes, des approches affirmées, fédérant une multiplicité d’acteurs et de lieux engagés.

Les créateurs expérimentent, explorent, jouent avec les limites, croisent les techniques, symbolisent. Ils s’inspirent de l’histoire de l’art pour exprimer leur vision du monde. Ils prennent des détours ou des chemins nouveaux, créent des univers puissants, fabriquent du signe, des sensations, produisent des images, des percepts . Ils nous interrogent, nous surprennent, nous étonnent.

C’est cette énergie protéiforme que cette nouvelle exposition souhaite mettre en évidence et accompagner sans exhaustivité, en toute modestie.

Artistes exposés

Mathilde Caylou, Yannick Connan, Anaïs Dunn, Damien François, Juliette Leperlier, Sati Mougard, Michèle Perozeni. Anne-Lise Riond-Sibony, Jean-Baptiste Sibertin-Blanc

Commissaire d’exposition Manuel Fadat

Horaires

En avril, mai, juin, septembre, octobre et novembre :

du mercredi au dimanche et jours fériés (sauf 1er mai), de 14 h à 17 h

En juillet et août :

tous les jours de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17

fin : 2024-12-01

50, avenue du Nouveau Monde

Claret 34270 Hérault Occitanie

