Saint-Aubin à l’époque de la mode des bains de mer : villas, plaisirs et détente A côté de l’hôtel du Clos Normand Saint-Aubin-sur-Mer, 1 avril 2024, Saint-Aubin-sur-Mer.

Saint-Aubin-sur-Mer,Calvados

– Programme en cours de réalisation pour 2024 –

D’avril à octobre, notre guide Christelle vous propose un voyage dans le temps dans le Saint-Aubin du XIXème siècle, siècle de la mode des Bains de mer.

Découvrez cette station balnéaire telle qu’elle était à son origine. En vous promenant pendant deux heures sur la digue, accompagnée de notre guide passionnée et férue d’anecdotes croustillantes, vous plongerez dans un univers ou histoire et architecture ne font qu’un. Grâce à de nombreuses archives, vestiges d’une époque où les villas étaient construites à même la dune, vous partagerez l’intimité des saint-aubinais de par les nombreuses activités qui rythmaient leur vie auparavant. Cette visite accessible aux personnes à mobilité réduite, dévoilera certains secrets bien gardés de cette ancienne vie mondaine ; les nombreux spectacles organisés chez Watson ou bien encore le nom des différentes personnalités qui se sont rendus sur cette belle plage de Saint-Aubin-sur-Mer.

Les conditions d’accès et prérequis à la visite :

Pour adultes et adolescents (âge minimum 14 ans, dans la limite des 20 places disponibles).

Nous vous rappelons que la réservation est obligatoire.

En cas d’imprévu météorologique, nous nous réservons le droit d’annuler sans préavis la visite.

Cette sortie est également proposée aux groupes constitués d’au moins dix personnes, sur demande et sur disponibilité.

Elle est aussi adaptée aux personnes déficientes visuelles sur certaines dates..

Vendredi 2024-04-01 10:00:00 fin : 2024-09-15 12:00:00. .

A côté de l’hôtel du Clos Normand Place du Général de Gaulle

Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie



From April to October, our guide Christelle will take you on a journey back in time to the Saint-Aubin of the 19th century, the century of the sea baths.

Discover this seaside resort as it was at its origin. While walking for two hours on the seawall, accompanied by our passionate guide and enthusiastic about anecdotes, you will plunge into a world where history and architecture are one. Thanks to numerous archives, vestiges of a time when villas were built right on the dune, you will share the intimacy of the people of Saint-Aubin through the many activities that used to punctuate their lives. This visit, accessible to people with reduced mobility, will reveal some of the well-kept secrets of this former social life; the numerous shows organised at Watson’s or the names of the various personalities who visited this beautiful beach of Saint-Aubin-sur-Mer.

Conditions of access and prerequisites for the visit

For adults and teenagers (minimum age 14 years, within the limit of 20 places available)

We remind you that reservation is mandatory

In case of unforeseen weather conditions, we reserve the right to cancel the visit without notice

This tour is also available to groups of at least ten people, upon request and availability

It is also adapted to visually impaired people on certain dates.

– Programa en marcha para 2024 –

De abril a octubre, nuestra guía Christelle le hará viajar en el tiempo hasta el Saint-Aubin del siglo XIX, cuando los baños de mar estaban de moda.

Descubra esta estación balnearia tal y como era en sus inicios. Pasee durante dos horas por el paseo marítimo, acompañado por nuestro guía, un apasionado de anécdotas jugosas, y sumérjase en un universo en el que historia y arquitectura son una misma cosa. Gracias a un rico material de archivo, testimonio de una época en la que las villas se construían en plena duna, podrá compartir la intimidad de los habitantes de Saint-Aubin y las numerosas actividades que jalonaban sus vidas. Esta visita, accesible para personas con movilidad reducida, le desvelará algunos de los secretos mejor guardados de esta antigua vida social, desde los numerosos espectáculos organizados en Watson’s hasta los nombres de las distintas celebridades que han visitado la hermosa playa de Saint-Aubin-sur-Mer.

Condiciones de acceso y requisitos para la visita:

Para adultos y adolescentes (edad mínima 14 años, sujeto a disponibilidad de 20 plazas).

Reserva obligatoria.

En caso de condiciones meteorológicas imprevistas, nos reservamos el derecho de cancelar la visita sin previo aviso.

Esta visita también está disponible para grupos de al menos diez personas, previa solicitud y en función de la disponibilidad.

En determinadas fechas, también está adaptada para personas con discapacidad visual.

– Programm in Arbeit für 2024 – –

Von April bis Oktober lädt Sie unsere Fremdenführerin Christelle zu einer Zeitreise in das Saint-Aubin des 19. Jahrhunderts ein, dem Jahrhundert der Mode des Bains de mer.

Entdecken Sie diesen Badeort so, wie er ursprünglich war. Bei einem zweistündigen Spaziergang auf dem Deich tauchen Sie mit unserer leidenschaftlichen und anekdotenreichen Führerin in eine Welt ein, in der Geschichte und Architektur eins sind. Anhand zahlreicher Archive, Überbleibsel aus einer Zeit, in der die Villen direkt auf der Düne gebaut wurden, erhalten Sie einen Einblick in die Privatsphäre der Bewohner von Saint Aubin und die zahlreichen Aktivitäten, die ihr Leben früher bestimmten. Diese Führung ist auch für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich und enthüllt einige gut gehütete Geheimnisse des früheren gesellschaftlichen Lebens: die vielen Shows, die bei Watson stattfanden, und die Namen der verschiedenen Persönlichkeiten, die den schönen Strand von Saint-Aubin-sur-Mer besuchten.

Zugangsbedingungen und Voraussetzungen für den Besuch :

Für Erwachsene und Jugendliche (Mindestalter 14 Jahre, im Rahmen der 20 verfügbaren Plätze).

Wir möchten Sie daran erinnern, dass eine Reservierung erforderlich ist.

Im Falle unvorhergesehener Wetterbedingungen behalten wir uns das Recht vor, den Besuch ohne Vorankündigung zu stornieren.

Dieser Ausflug wird auf Anfrage und nach Verfügbarkeit auch für Gruppen von mindestens zehn Personen angeboten.

An bestimmten Terminen ist sie auch für Personen mit Sehbehinderungen geeignet.

