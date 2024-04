9ÈME ÉDITION CIRQ’O SABLON Metz, jeudi 16 mai 2024.

9ÈME ÉDITION CIRQ’O SABLON Metz Moselle

Vendredi

Au programme

– De la Mancha

– Wy of Five

– Un homme qui rêve

– Dom Colmé

– Acorps de rue

– Melyne

– Western mécanique

– Balle et arts

– Village d’artistes

Programme https://www.cirqosablon.fr/index.php/programmation-cirqo-sablon/Tout public

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16

fin : 2024-05-19

52 rue Saint Bernard

Metz 57000 Moselle Grand Est cirqosablon@gmail.com

