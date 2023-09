ASSEMBLEE GENERALE 2024 99 ter rue des Jardins Fleuris Pompey Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Pompey ASSEMBLEE GENERALE 2024 99 ter rue des Jardins Fleuris Pompey, 31 mai 2024, Pompey. Pompey,Meurthe-et-Moselle Assemblée générale 2024 au MJC EVS de Pompey, 99 ter rue des Jardins Fleuris.

Horaire : 18h30.. Tout public

Vendredi 2024-05-31 18:30:00 fin : 2024-05-31 22:00:00. 0 EUR.

99 ter rue des Jardins Fleuris

Pompey 54340 Meurthe-et-Moselle Grand Est



General Meeting 2024 at MJC EVS de Pompey, 99 ter rue des Jardins Fleuris.

Time: 6.30pm. 2024 Junta General en el MJC EVS de Pompey, 99 ter rue des Jardins Fleuris.

Hora: 18.30 h. Generalversammlung 2024 im MJC EVS de Pompey, 99 ter rue des Jardins Fleuris.

Uhrzeit: 18.30 Uhr. Mise à jour le 2023-09-18 par TOURISME BASSIN de POMPEY Détails Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Pompey Autres Lieu 99 ter rue des Jardins Fleuris Adresse 99 ter rue des Jardins Fleuris Ville Pompey Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville 99 ter rue des Jardins Fleuris Pompey latitude longitude 48.7686562565688;6.12671461408615

99 ter rue des Jardins Fleuris Pompey Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pompey/