Tchatter, litté, latté 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître, 10 février 2024 10:30, Lencloître.

Lencloître,Vienne

Venez discuter de vos coups de coeur littéraires et échanger autour d’un café, d’un thé, d’une tisane et repartez avec de belles idées de lectures..

2024-02-10 fin : 2024-02-10 12:00:00. .

9 rue Saint-Exupéry Lencloître Médiathèque de Lencloître

Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discuss your literary favourites over a cup of coffee, tea or herbal tea, and leave with some great reading ideas.

Venga a comentar sus libros favoritos mientras toma una taza de café, té o infusión, y salga de allí con algunas ideas estupendas para seguir leyendo.

Diskutieren Sie über Ihre literarischen Favoriten und tauschen Sie sich bei einem Kaffee, Tee oder Kräutertee aus und gehen Sie mit schönen Ideen für Ihre Lektüre nach Hause.

