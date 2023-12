Concert exceptionnel – Ecole de musique de Paris Alfred Cortot 9, rue de Longny Mortagne-au-Perche, 4 décembre 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Concert avec les élèves de l’école de musique de Paris Alfred Cortot. Organisé par l’association Mortagne-au-Perche Patrimoine.

Entrée libre, collecte au chapeau au profit de la restauration de la chapelle Saint-François de l’hôpital..

2024-05-19 18:00:00 fin : 2024-05-19 . .

9, rue de Longny Chapelle Saint-François

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Concert with students from the Alfred Cortot School of Music in Paris. Organized by the Mortagne-au-Perche Patrimoine association.

Free admission, with proceeds going to the restoration of the hospital’s Saint-François chapel.

Concierto con alumnos de la Escuela de Música Alfred Cortot de París. Organizado por la asociación Mortagne-au-Perche Patrimoine.

Entrada gratuita, colecta a la gorra a beneficio de la restauración de la capilla Saint-François del hospital.

Konzert mit Schülern der Pariser Musikschule Alfred Cortot. Organisiert von der Vereinigung Mortagne-au-Perche Patrimoine.

Eintritt frei, Hutkollekte zugunsten der Restaurierung der Kapelle Saint-François de l’hôpital.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE