Festival d’accordéon 9 place du champ de foire Chamberet, 15 octobre 2024, Chamberet.

Chamberet,Corrèze

Toute la semaine, Chamberet vibrera au son de l’accordéon.

Evènement musical populaire dans une ambiance bal musette. Des morceaux d’hier et d’aujourd’hui interprétés par des artistes venus de toute la France..

2024-10-15 fin : 2024-10-21 . .

9 place du champ de foire

Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



All week long, Chamberet will be vibrating to the sound of the accordion.

A popular musical event in a bal musette atmosphere. Songs from yesterday and today, performed by artists from all over France.

Durante toda la semana, Chamberet vibrará al son del acordeón.

Un acontecimiento musical popular en un ambiente de bal musette. Canciones del pasado y del presente interpretadas por artistas de toda Francia.

Die ganze Woche lang vibriert Chamberet zum Klang des Akkordeons.

Ein populäres Musikereignis in der Atmosphäre eines Bal Musette. Es werden Stücke von gestern und heute von Künstlern aus ganz Frankreich vorgetragen.

