Cinéma – Les Clowns 9 Place Denis Dussoubs Limoges, 5 mai 2024, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 16h15.

Durée 1h30.

Les Clowns (F. Fellini) – 1970

L’enfant Fellini évoque la découverte du cirque et la magie des clowns de Rimini. L’adulte Fellini entreprend un voyage nostalgique à la rencontre d’anciens clowns et de leurs souvenirs.

Synopsie.

Dans une petite ville de province, à la nuit tombée, un enfant contemple de sa fenêtre l’installation quasi magique d’un chapiteau de cirque. Les mâts se dressent, la toile se gonfle, la tente immense ressemble à une créature qui va s’éveiller à la vie. Le lendemain, le même enfant se rend au cirque….

2024-05-05 fin : 2024-05-05 . EUR.

9 Place Denis Dussoubs Cinéma Grand Ecran Centre

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 4:15pm.

Duration 1h30.

The Clowns (F. Fellini) – 1970

The child Fellini recalls the discovery of the circus and the magic of the Rimini clowns. The adult Fellini embarks on a nostalgic journey to meet former clowns and their memories.

Synopsis.

As night falls in a small provincial town, a child gazes out of his window at the almost magical installation of a circus tent. The masts rise, the canvas swells, the huge tent resembles a creature about to awaken to life. The next day, the same child goes to the circus…

A las 16.15 h.

Duración 1h30.

Los payasos (F. Fellini) – 1970

Fellini recuerda de niño su descubrimiento del circo y la magia de los payasos de Rímini. El Fellini adulto emprende un viaje nostálgico para conocer a antiguos payasos y sus recuerdos.

Sinopsis.

Al caer la noche en una pequeña ciudad de provincias, un niño contempla por la ventana el espectáculo casi mágico de una carpa de circo. Los mástiles se elevan, la lona se hincha y la enorme carpa parece una criatura a punto de cobrar vida. Al día siguiente, el mismo niño va al circo…

Um 16:15 Uhr.

Dauer 1,5 Stunden.

Die Clowns (F. Fellini) – 1970

Das Kind Fellini erinnert sich an die Entdeckung des Zirkus und die Magie der Clowns von Rimini. Der erwachsene Fellini begibt sich auf eine nostalgische Reise, um ehemalige Clowns und ihre Erinnerungen zu treffen.

Synopsie.

In einer kleinen Provinzstadt beobachtet ein Kind bei Einbruch der Dunkelheit von seinem Fenster aus die fast magische Installation eines Zirkuszeltes. Die Masten stehen, die Plane bläht sich auf und das riesige Zelt sieht aus wie ein Wesen, das zum Leben erwachen wird. Am nächsten Tag geht das gleiche Kind in den Zirkus…

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Limoges Métropole