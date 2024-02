8ème Salon de collectionneurs 2024 Vérac, dimanche 21 avril 2024.

8ème Salon de collectionneurs 2024 Vérac Gironde

Organisé par VERAC EN FETES

Accueil entre 8h30 et 18h

La manifestation se tiendra devant et dans la salle des fêtes et le terrain face à la salle des fêtes de VERAC (33240). L’accueil des exposants débutera à 6h00.

A l’extérieur

Rassemblement de véhicules anciens, atypiques, voiture, tracteurs, camions, motos… tout ce qui a des roues et aussi bourse aux pièces de véhicules de collections autos motos, viendront nous rappeler notre enfance.

Balade en véhicule ancien avec une halte au Château La Rose Tour Blanche à Périssac avec dégustation de vin et casse crôute.

À l’intérieur

Pour tous les amateurs de collections, vous y trouverez diverses collections (timbres, vinyles, fèves…)

Nous vous conseillons de réserver que ce soit pour la balade (nombre de véhicules restreints) ou pour les repas de midi.

Il y aura aussi de la petite restauration pour ceux qui n’ont pas réservé. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 08:30:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

place, et salle et champ de foire

Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine veracenfetes@orange.fr

