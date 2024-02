8ème édition des Echappées Musicales du Médoc Lesparre-Médoc, dimanche 28 juillet 2024.

8ème édition des Echappées Musicales du Médoc Lesparre-Médoc Gironde

Le festival Les Echappées Musicales du Médoc a vu le jour en 2016 et s’est rapidement imposé comme un événement incontournable du paysage culturel médocain. Réunissant chaque été une quinzaine d’artistes de haut vol pour une semaine de concerts exceptionnels, il a su au fil des années gagner la fidélité d’un public nombreux et enthousiaste grâce à une recette unique mêlant excellence, éclectisme et convivialité.

Une nouvelle édition fidèle aux valeurs qui ont fait le succès du festival qualité, éclectisme, mise en valeur du patrimoine et accessibilité au plus grand nombre, tout en innovant dans les propositions artistiques et les lieux.

Programme détaillé à venir. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28

fin : 2024-08-02

Lesparre-Médoc

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine lesechappeesmusicales@gmail.com

L’événement 8ème édition des Echappées Musicales du Médoc Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2024-02-02 par OT Médoc-Vignoble