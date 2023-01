89ème Fête du Citron® – Concert : « Trio des légendes » Menton Menton Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

89ème Fête du Citron® – Concert : « Trio des légendes »
14 février 2023
Palais de l'Europe – Théâtre Francis Palméro
8 avenue Boyer
Menton
Alpes-Maritimes

Alpes-Maritimes EUR 15 20 Un spectacle unique et interactif avec des artistes sosies professionnels, un véritable concert avec tous les standards de Johnny, Eddy et Jacques ainsi que des duos inédits. +33 4 83 93 70 20 https://www.menton-riviera-merveilles.fr/ Palais de l’Europe – Théâtre Francis Palméro 8 avenue Boyer Menton

