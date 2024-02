80ème anniversaire de l’opération Coba Thèreval, jeudi 6 juin 2024.

Rendez-vous, prochainement, sur la commune de Thèreval (La Chapelle Enjuger et Hébécrevon) pour le 80ème Anniversaire de l’Opération Cobra.

Au programme :

– 80ème> 80 panneaux> 80 photos> 80 témoignages.

Exposition dans les bourgs de La Chapelle Enjuger et Hébécrevon.

– Conférences 7 juin par Ludovic Genest à la Chapelle Enjuger, le 4 juillet par Pascal Vannier et le 12 juillet par Jean-Pierre Marie à Hébécrevon.

Recherche et édition des témoignages.

– 4 juillet manifestation dans la commune avec les proches des victimes civiles et militaires et des représentants des communes venues en aide.

Début : 2024-06-06

fin : 2024-08-25

13 rue saint Martin

Thèreval 50180 Manche Normandie mairie@thereval.fr

