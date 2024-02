80ème anniversaire de la libération du Molay et de Littry Le Molay-Littry, dimanche 9 juin 2024.

80ème anniversaire de la libération du Molay et de Littry Le Molay-Littry Calvados

Différentes animations autour du 80ème anniversaire de la libération du Molay et de Littry, avec comme fil rouge la reconstitution du camp militaire IndianHead sur le site du Moulin de Marcy. Défilé des enfants des écoles, marche en hommage au 1er Lt Arthur T. KRAUSE. Défilé de véhicules militaires et véhicules d’époque, défilé du retour d’exode. Bal populaire et démonstration d’un projecteur antiaérien.

Buvette et restauration sur place.

Différentes animations autour du 80ème anniversaire de la libération du Molay et de Littry, avec comme fil rouge la reconstitution du camp militaire IndianHead sur le site du Moulin de Marcy. Défilé des enfants des écoles, marche en hommage au 1er Lt Arthur T. KRAUSE. Défilé de véhicules militaires et véhicules d’époque, défilé du retour d’exode. Bal populaire et démonstration d’un projecteur antiaérien.

Buvette et restauration sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 10:00:00

fin : 2024-06-09 17:00:00

Moulin de Marcy

Le Molay-Littry 14330 Calvados Normandie h-furdyna@ville-molay-littry.fr

L’événement 80ème anniversaire de la libération du Molay et de Littry Le Molay-Littry a été mis à jour le 2024-02-27 par OT Isigny-Omaha