80ème anniversaire de la Libération d’Echauffour Échauffour, vendredi 30 août 2024.

80ème anniversaire de la Libération d’Echauffour Échauffour Orne

Vendredi 30 août en soirée

Organisation par le Comité des Fêtes du « Sentier de la Liberté », à travers la découverte d’un

des circuits de randonnée d’Echauffour, agrémenté d’anecdotes sur l’Occupation, la Résistance et la Libération de la commune.

Samedi 31 août matin.

Inauguration itinérante du camp militaire reconstitué par des associations et des individuels avec présence de véhicules anciens et militaires.

Inauguration de la salle d’exposition constituée de différents thèmes

– « Résistance et Libération d’Echauffour » présentant toutes les informations et les divers documents collectés au cours de leurs recherches par les membres du Comité des Fêtes

– « Les Résistants connus et méconnus des Vallées d’Auge et du Merlerault » par la Société Historique de Vimoutiers (exposition présente à Echauffour durant deux semaines) déjà labellisé

– « Marie-Thérèse Auffray, artiste peintre résistante » par l’Association MTA d’Echauffour

– Les maquettes de véhicules militaires et de reconstitutions historiques par l’Association des Maquettistes de l’Orne (AMO61). D’autres prêts d’expositions sont en cours de négociation.

Enfin, inauguration de l’exposition des résidents de l’EHPAD Brière-Lamperière d’Echauffour et du fond d’archives sonores constitué par les élèves de l’école de la Vallée de la Risle.

Samedi 31 août après-midi

Organisation d’un circuit de la mémoire avec les véhicules anciens et militaires présents circuit motorisé accueillant le public pour faire découvrir les lieux de mémoire sur la commune d’Echauffour en lien avec la Résistance, les parachutages, les refuges et les caches, les bombardements, les sabotages…

Samedi 31 août soir

Spectacle vivant sur le thème de « Echauffour, dans les années de guerre, de l’Occupation à la Libération » présentation théâtralisée par des habitants et des enfants de la commune. Repas et bal de la Libération en costumes d’époque organisés par le Comité des Fêtes d’Echauffour.

Dimanche 1er septembre matin

Commémorations officielles afin de rendre hommage aux résistants, aux déportés et aux victimes d’Echauffour et du secteur: moment mené par la municipalité en présence des autorités civiles et militaires, des associations patriotiques et des portes drapeaux, avec inauguration d’une stèle et d’un panneau pédagogique au sein de la commune pavoisée, en impliquant l’ensemble de la population.

Dimanche 1er septembre après-midi

Concert par la chorale Résonance du Mêle sur Sarthe sur des chants en lien avec cette époque

Concert musical par le groupe normand « Auld Alliance Pipe Band Normandy » (avec cornemuses)

Dimanche 1er septembre soir

Clôture des festivités par une retraite aux flambeaux et un feu d’artifice animé

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-30

fin : 2024-09-01

Centre bourg

Échauffour 61370 Orne Normandie aude_blin@hotmail.fr

L’événement 80ème anniversaire de la Libération d’Echauffour Échauffour a été mis à jour le 2024-02-15 par Orne Tourisme