80ème anniversaire de la libération de TREVIERES repas, baptêmes de jeeps, exposition et campement. Trévières, dimanche 9 juin 2024.

80ème anniversaire de la libération de TREVIERES repas, baptêmes de jeeps, exposition et campement. Trévières Calvados

La commune de Trévières organise plusieurs festivités dans le cadre du 80ème anniversaire de la libération de TREVIERES.

De 10h00 à 12h00 campement américain

– matin et après-midi espace musée et exposition dans l’ancien local de La Poste

– midi repas sur la place avec la chorale Sol fa marais do

– après-midi baptêmes de jeeps (4 tours maxi)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09

fin : 2024-06-09

Le Bourg

Trévières 14710 Calvados Normandie secretariat@ville-trevieres.fr

