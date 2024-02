80ème anniversaire de la libération de TREVIERES défilé et échanges avec les élèves des écoles. Trévières, jeudi 6 juin 2024.

80ème anniversaire de la libération de TREVIERES défilé et échanges avec les élèves des écoles. Trévières Calvados

La commune de Trévières organise plusieurs festivités dans le cadre du 80ème anniversaire de la libération de TREVIERES.

Indian Head MVCG

De 10h00 à 16h00 défilé avec véhicules et à pied dans le bourg et autour du bourg

Messages et échanges avec les élèves des écoles

– Dépôt de gerbes

– Tours de véhicules pour les adultes et enfants accompagnés, avec autorisation écrite des parents

– Explications et échanges avec le public

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06

fin : 2024-06-06

Le Bourg

Trévières 14710 Calvados Normandie secretariat@ville-trevieres.fr

