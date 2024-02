80ème anniversaire de la libération de TREVIERES campement, reconstitution, animations et concert. Trévières, samedi 8 juin 2024.

80ème anniversaire de la libération de TREVIERES campement, reconstitution, animations et concert. Trévières Calvados

La commune de Trévières organise plusieurs festivités dans le cadre du 80ème anniversaire de la libération de TREVIERES.

Descriptif 10h00 Rencontre avec des familles de vétérans

– Visite du campement américain en libre accès de 10h00 à 15h30.

– De 14h30 à 16h00 présence des allemands et des civils jusqu’à la libération par la Indian Head

– 15h45 Reconstitution de la libération de Trévières jusqu’à 16h30 environ.

– 17h00 à 19h00 Animations et théâtre de plein air, vie civile de l’époque

– 17h00 à 19h00 Jeux pour enfants et animations diverses

– 17h00 à 19h00 Baptêmes de Jeep ARCAVEM

– 15h00 à 19h00 Espace musée et exposition dans l’ancien local de La Poste. Textes, photos, témoignages d’habitants ayant vécu le débarquement.

– 19h00 à 20h00: Apéritif offert par la commune avec musique des années 40/50

– 20h00 Repas sur la place

– 20h00 à 21h30 Concert Hélène DOR

– 21h30 à 22h30 défilés en costumes d’époque, adultes et enfants

– 22h30 à minuit et plus Concert Dancing Days

– De 22h30 à 0h30 animations des façades par Illumentiel

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08

fin : 2024-06-08

Le Bourg

Trévières 14710 Calvados Normandie secretariat@ville-trevieres.fr

