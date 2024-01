80ème anniversaire de la libération de la commune de Saint-Romain de Colbosc Saint-Romain-de-Colbosc, vendredi 30 août 2024.

80ème anniversaire de la libération de la commune de Saint-Romain de Colbosc Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

Vendredi

A l’occasion du 80ème anniversaire de la libération de la commune, reconstitution d’un camp militaire autour du chateau de Gromesnil. Sont également prévus autour de ce camp militaire, des animations pour les plus jeunes avec des jeux d’époque en bois, une exposition sur Saint-Romain-de-Colbosc pendant la libération qui sera située dans les locaux du chateau. Une soirée festive est également prévu avec musique d’époque (bal populaire) et feu d’artifice.

A l’occasion du 80ème anniversaire de la libération de la commune, reconstitution d’un camp militaire autour du chateau de Gromesnil. Sont également prévus autour de ce camp militaire, des animations pour les plus jeunes avec des jeux d’époque en bois, une exposition sur Saint-Romain-de-Colbosc pendant la libération qui sera située dans les locaux du chateau. Une soirée festive est également prévu avec musique d’époque (bal populaire) et feu d’artifice. .

Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie mikael.thieusselin@stromain76.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-30 20:00:00

fin : 2024-09-01



L’événement 80ème anniversaire de la libération de la commune de Saint-Romain de Colbosc Saint-Romain-de-Colbosc a été mis à jour le 2024-01-23 par Seine-Maritime Attractivité