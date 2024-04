80 ARTISANS D’ART CRÉENT POUR VOUS Givrauval, dimanche 19 mai 2024.

80 ARTISANS D’ART CRÉENT POUR VOUS Givrauval Meuse

Samedi

« 80 artisans créent pour vous », 38e édition exposition d’artisanat d’art et de produits du terroir.

Dans un moulin à eau du XIXème, avec son mécanisme d’origine et son parc bucolique, vous découvrirez des artisans d’art, des artistes passionnés et attachés à leur activité, ils partageront avec vous les mystérieuses facettes de leur savoir-faire. Vous pourrez découvrir sous vos yeux la création authentique d’œuvres originales, véritables objets décoratifs, utilitaires et artistiques céramiques, bijoux, jouets, vannerie, verre filé, bois tourné, sculptures, peintures, maroquinerie, vêtements, ferronnerie, marqueterie, etc.

Tous les ingrédients réunis pour passer une agréable journée en famille ou entre amis.

Pass valable pour les 3 jours.

Accès PMR. Gratuit pour les personnes handicapées. Animaux en laisse autorisés.Tout public

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 10:00:00

fin : 2024-05-20 19:00:00

Moulin de Givrauval

Givrauval 55500 Meuse Grand Est

