Exposition photo « infrare d-day » 8, ter Rue de la Mer Courseulles-sur-Mer, 1 juin 2024, Courseulles-sur-Mer.

Courseulles-sur-Mer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Lundi 2024-06-01 10:00:00

fin : 2024-06-07 20:00:00

INFRARE D-DAY est une exposition photographique qui vise à capturer l’essence des plages du Débarquement, des mémoriaux et des cimetières militaires de Normandie à l’aide d’une caméra infrarouge noir et blanc. Cette technologie ouvre une perspective éthérée de ces lieux, offrant aux spectateurs un voyage évocateur à travers le temps et la mémoire.

La photographie infrarouge révèle des détails cachés et révèle une profondeur émotionnelle souvent invisible dans la photographie traditionnelle. Le résultat est une collection d’images qui transcendent l’ordinaire, résonnant avec la solennité et l’importance durable des sites du Débarquement en Normandie..

8, ter Rue de la Mer Galerie l’Onde

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie



