Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-13 14:00:00

fin : 2024-10-13 16:30:00 . Stage pour apprendre à faire ses propres savons saponifiés à froid, y compris écrire ses propres recettes et travailler l’olfactif et l’esthétisme de son savon.

Vous repartirez avec une 15aine de savons de 100g. Places limitées, maximum 5 personnes, alors pensez à réserver ! EUR.

8 rue Emiland Gauthey Bulle de m’Alice

Bissey-sous-Cruchaud 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

