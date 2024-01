SALON DU LIVRE 8 rue du Docteur Guépin Préfailles, samedi 13 avril 2024.

Préfailles Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-13

La salon du livre à Préfailles : l’évènement culturel à ne pas manquer peu importe votre âge !

Pourquoi y venir à cette 7ème édition du salon du livre ?

c’est ouvert à tous les âges : petits, moyens, grands

c’est un moment de rencontre et d’échange : plusieurs auteurs et écrivains de la région n’attendent qu’à vous rencontrer

c’est un lieu de découverte : la présence de syles et types de livres différents

la possibilité de combiner cette activité avec une belle balade le long de la côte et d’avoir le souffle coupé à la Pointe Saint-Gildas

c’est gratuit

Ce moment culturel vous garantie dédicaces, échanges et partage ainsi que rêve et imagination.

Alors venez y faire un tour !

8 rue du Docteur Guépin Espace Culturel

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-04 par eSPRIT Pays de la Loire