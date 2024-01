Twist à Saint-Tropez 8 Rue du 8 Mai 1945 Gamaches, mercredi 17 avril 2024.

Gamaches Somme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 15:00:00

fin : 2024-04-17

Plongez dans l’univers ensoleillé et festif avec la comédie musicale « Twist à Saint Tropez ».

Cette ville mythique de la Côte d’Azur a inspiré de nombreux artistes et a été le théâtre de fêtes mémorables.

« Tist à Saint-Tropez » vous transporte dans une ambiance rétro des années 60 et 70 avec des chansons mythiques qui ont marqué toute une génération. Les artistes de la Compagnie Trabucco vous invitent à passer un vrai bon moment sur des rythmes endiablés, pour un spectacle inoubliable placé sous le signe de la bonne humeur.

Alors ? Prêts à vous laisser emporter par le « Twist à Saint Tropez » ?

8 Rue du 8 Mai 1945

Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France



