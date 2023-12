Atelier peinture sur porcelaine 8 Rue de Las Grabes Asson, 6 avril 2024, Asson.

Asson Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 09:00:00

fin : 2024-04-06 12:00:00

Venez découvrir les techniques de peintures propres à la porcelaine au sein d’un atelier ! Vous apprendrez à réaliser des objets utiles et décoratifs en passant un moment agréable et convivial. Brigitte Bourgeois vous fera partager son expérience et sa passion !

Fournitures et outillage à la charge du participant. Pour les séances suivantes chaque participant pourra se procurer un kit de peinture sur porcelaine. Un engagement pour l’ensemble des séances est demandé.

Inscription préalable demandée..

Venez découvrir les techniques de peintures propres à la porcelaine au sein d’un atelier ! Vous apprendrez à réaliser des objets utiles et décoratifs en passant un moment agréable et convivial. Brigitte Bourgeois vous fera partager son expérience et sa passion !

Fournitures et outillage à la charge du participant. Pour les séances suivantes chaque participant pourra se procurer un kit de peinture sur porcelaine. Un engagement pour l’ensemble des séances est demandé.

Inscription préalable demandée.

Venez découvrir les techniques de peintures propres à la porcelaine au sein d’un atelier ! Vous apprendrez à réaliser des objets utiles et décoratifs en passant un moment agréable et convivial. Brigitte Bourgeois vous fera partager son expérience et sa passion !

Fournitures et outillage à la charge du participant. Pour les séances suivantes chaque participant pourra se procurer un kit de peinture sur porcelaine. Un engagement pour l’ensemble des séances est demandé.

Inscription préalable demandée.

.

8 Rue de Las Grabes Salle des associations

Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-15 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay