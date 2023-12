Stage tressage d’osier vivant 8 Route de Gué Droit Saché, 11 février 2024, Saché.

Saché Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 13:00:00

fin : 2024-02-11 16:30:00

Découvrez le tressage de l’osier vivant, accueilli et encadré par des professionnels et passionnés du tressage et de l’osier. La journée et ou demi-journée de stage commence par la visite de la ferme osiéricole et la diffusion d’un film présentant l’osiériculture. Tressez une haie le matin et ou une cabane l’après-midi. Vous repartirez ainsi avec les connaissances en tressage et en entretien pour votre osier vivant. Prévoir des vêtements et chaussures adaptés au froid et à la pluie. Possibilité d’inscription sur une demi-journée pour 45€

45 EUR.

8 Route de Gué Droit

Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-14 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme