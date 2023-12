Visite d’une ferme productrice d’osier « la récolte » 8 ROUTE DE GUE DROIT Saché, 15 janvier 2025, Saché.

Saché Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-01-15 15:30:00

fin : 2025-01-15

Découvrez le métier d’osiériculteur vannier.

Séverine et Patrick, vous présenteront les différentes variétés cultivées et ainsi que des idées d’aménagements pour le jardin. Qu’est-ce que l’osier ? Comment ça pousse ? Qu’est-ce qu’on en fait ? L’Osier de Gué Droit vous invite à vivre une expérience unique au milieu des parcelles d’osier. Vous serez guidés dans les installations et vous connaitrez les différentes étapes de la culture et la transformation en fonction de la saison.

7 EUR.

8 ROUTE DE GUE DROIT

Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



