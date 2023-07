SPECTACLE – JEAN FRANÇOIS ZYGEL « PORTRAIT MUSICAL DE THIONVILLE » 8 place Marie-Louise Thionville, 12 avril 2024, Thionville.

Avec Jean-François Zygel, tout devient musique ! Senteurs, images, phrases ou sensations se transforment entre ses oreilles et sous ses doigts en mélodies, rythmes et harmonies : autant de savoureuses compositions improvisées qui nous invitent à découvrir autrement notre cité. Entre virtuosité et fantaisie, le célèbre pianiste compositeur nous fera partager au cours de ce récital exceptionnel un voyage poétique inspiré de ses propres émotions. Une expérience sensorielle insolite et festive où l’œil entend… et l’oreille voit !. Tout public

Vendredi 2024-04-12 20:00:00 fin : 2024-04-13 . 25 EUR.

8 place Marie-Louise

Thionville 57100 Moselle Grand Est



With Jean-François Zygel, everything becomes music! Scents, images, phrases and sensations are transformed between his ears and under his fingers into melodies, rhythms and harmonies: so many delightful improvised compositions that invite us to discover our city in a new way. In this exceptional recital, the celebrated pianist and composer will take us on a poetic journey inspired by his own emotions. An unusual and festive sensory experience where the ?eye hears? and the ear sees!

Con Jean-François Zygel, ¡todo se convierte en música! Olores, imágenes, frases y sensaciones se transforman entre sus oídos y bajo sus dedos en melodías, ritmos y armonías: tantas deliciosas composiciones improvisadas que nos invitan a descubrir nuestra ciudad de otra manera. En este recital excepcional, el célebre pianista y compositor nos embarcará en un viaje poético inspirado en sus propias emociones. Una experiencia sensorial insólita y festiva donde « el ojo oye… ¡y el oído ve!

Mit Jean-François Zygel wird alles zu Musik! Düfte, Bilder, Sätze oder Empfindungen verwandeln sich zwischen seinen Ohren und unter seinen Fingern in Melodien, Rhythmen und Harmonien: so viele köstliche improvisierte Kompositionen, die uns dazu einladen, unsere Stadt auf andere Weise zu entdecken. Zwischen Virtuosität und Fantasie wird der berühmte Pianist und Komponist uns im Laufe dieses außergewöhnlichen Konzerts an einer poetischen Reise teilhaben lassen, die von seinen eigenen Emotionen inspiriert ist. Eine ungewöhnliche und festliche Sinneserfahrung, bei der das Auge hört und das Ohr sieht!

