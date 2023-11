Théâtre : « Un grand cri d’amour » 8 bis avenue Charles de Gaulle Touques, 24 mai 2024, Touques.

Touques,Calvados

Sylvestre, un agent artistique prêt à tout pour créer l’événement médiatique, a l’idée de réunir à nouveau Hugo Martial et Gigi Ortega, un couple jadis mythique à la scène comme à la ville. Mais fâchés à mort depuis leur séparation, Hugo et Gigi vont faire vivre les pires répétitions de sa vie à Léon, un metteur en scène vite désarmé face à ce duo incontrôlable.

Fous rires assurés pour cette comédie menée tambour battant, aux dialogues percutants et aux personnages explosifs. Le public assiste, pour son plus grand plaisir, à l’envers du décor et à tout ce qu’en coulisse on lui dissimule toujours : ego, jalousie, coups bas et manipulation.

De : Josiane Balasko

Mise en scène : Mathilde Guyant

Compagnie Comiquanti

Durée : 1h30.

2024-05-24 20:30:00 fin : 2024-05-24 22:00:00. .

8 bis avenue Charles de Gaulle Salle des fêtes

Touques 14800 Calvados Normandie



Sylvestre, un agente artístico desesperado por crear una sensación mediática, tiene la idea de reunir a Hugo Martial y Gigi Ortega, una pareja que fue legendaria tanto en el escenario como fuera de él. Pero Hugo y Gigi, enemistados desde su separación, van a someter al director Léon a los peores ensayos de su vida, y éste se ve rápidamente impotente ante este dúo incontrolable.

Esta comedia de ritmo trepidante, con diálogos punzantes y personajes explosivos, le hará reír a carcajadas. El público asiste a una mirada entre bastidores a todo lo que siempre se les oculta entre bastidores: ego, celos, puñaladas por la espalda y manipulación.

Por: Josiane Balasko

Dirección: Mathilde Guyant

Compañía Comiquanti

Duración: 1h30

Sylvestre, ein Künstleragent, der alles tut, um ein Medienereignis zu schaffen, hat die Idee, Hugo Martial und Gigi Ortega, ein einst legendäres Paar auf der Bühne und in der Stadt, wieder zusammenzubringen. Doch Hugo und Gigi, die seit ihrer Trennung bis aufs Blut zerstritten sind, bescheren dem Regisseur Léon die schlimmsten Proben seines Lebens, da er dem unkontrollierbaren Duo schnell hilflos gegenübersteht.

Diese Komödie mit ihren schlagfertigen Dialogen und explosiven Charakteren garantiert Lacher. Das Publikum erlebt zu seinem größten Vergnügen, was hinter den Kulissen alles verborgen bleibt: Ego, Eifersucht, Tiefschläge und Manipulation.

Von: Josiane Balasko

Regie: Mathilde Guyant

Compagnie Comiquanti

Dauer: 1,5 Stunden

Mise à jour le 2023-10-31 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité