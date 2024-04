7ème Salon Nature et bien-être rue Charles de Gaulle Châteaubernard, samedi 4 mai 2024.

Venez rencontrer et découvrir plus de 60 exposants, acteurs du bien-être, thérapeutes et praticiens des Charentes. Produits Bio, éco responsables, minéraux, alimentation, habitat.

Début : 2024-05-04 10:00:00

fin : 2024-05-05 19:00:00

rue Charles de Gaulle Le Castel

Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine naturellement.lessalons@gmail.com

