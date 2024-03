7ème printemps musical de kit armstrong Kit Armstrong mène en groupe son expédition Mozart Hirson, samedi 20 avril 2024.

KIT ARMSTRONG MÈNE EN GROUPE SON EXPÉDITION MOZART

(Photo JF Mousseau)

Il n’a pas composé une note de trop . Après un premier concert donné en septembre, pour la seconde partie de son Printemps, Kit Armstrong n’a pas choisi Mozart par hasard. L’Expédition qu’il mène avec ses amis musiciens et non des moindres valorise chacune de leurs expériences, leurs diverses esthétiques sonores et surtout un amour partagé pour un compositeur libéré des contraintes.

Piano Kit Armstrong Violon Noah Bendix-Balgley Quatuor Hermès, Quatuor Schumann, Quatuor Minetti Flûte Jasmine Choi Hautbois Céline Moinet et Ramon Ortega Clarinette Sebastian Manz et Matthias Schorn Basson Sophie Dervaux et Théo Plath. 1010 10 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 20:30:00

fin : 2024-04-20

125 Rue Charles de Gaulle

Hirson 02500 Aisne Hauts-de-France

