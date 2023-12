Swimrun Côte Sud Landes 2024 790 Avenue du Touring Club Soorts-Hossegor, 14 juin 2024, Soorts-Hossegor.

Soorts-Hossegor Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14

fin : 2024-06-16

En 2024, du 14 au 16 juin, venez découvrir ou vous défier sur lors du Swimrun Côte Sud Landes..

De la course découverte au challenge hors norme, plongez au cœur d’un territoire d’exception.

Entre lac, canal et océan, partez à la découverte de parcours à la fois urbains et sauvages et émerveillez-vous devant les plus beaux panoramas du sud des Landes, entre Hossegor, Capbreton et Seignosse.

▸ 18h : La Dilettante – 2,5 KM (Duo & Solo)

▸ 9h : L’Audacieuse – 20 KM (Duo)

▸ 10h : La Sauvage – 10 KM (Duo)

▸ 18h30 : La Kids

▸ 8h : L’Ambitieuse – 40 KM (Duo & Relais)

▸ 12h40 : La Rassurante – 5 KM (Duo)

Les inscriptions sont ouvertes !

Prêts ? Partez !

790 Avenue du Touring Club

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine



