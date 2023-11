CALOGERO 74 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne, 26 avril 2024, Narbonne.

Narbonne,Aude

Calogero est de retour en live en 2024 avec son A.M.O.U.R Tour !

L’occasion de se retrouver autour de ses plus grands tubes mais aussi de découvrir de nouveaux titres lors d’un show toujours plus exceptionnel le vendredi 26 avril 2024 au Narbonne Arena !.

2024-04-26 20:00:00 fin : 2024-04-26 . EUR.

74 Avenue Maître Hubert Mouly

Narbonne 11100 Aude Occitanie



Calogero is back live in 2024 with his A.M.O.U.R Tour!

It?s an opportunity to reunite with his greatest hits, as well as to discover new tracks in an even more exceptional show on Friday April 26, 2024 at the Narbonne Arena!

Calogero vuelve en directo en 2024 con su gira A.M.O.U.R Tour

¡Esta es su oportunidad de recuperar algunos de sus grandes éxitos, así como descubrir algunos temas nuevos, en un espectáculo aún más excepcional el viernes 26 de abril de 2024 en el Narbonne Arena!

Calogero ist 2024 mit seiner A.M.O.U.R Tour wieder live zu erleben!

Die Gelegenheit, seine größten Hits zu hören, aber auch neue Songs zu entdecken, bietet sich am Freitag, den 26. April 2024 in der Narbonne Arena!

Mise à jour le 2023-11-06 par A.D.T. de l’Aude / OT – Côte du Midi