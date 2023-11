FRÉDÉRIC FRANÇOIS 74 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne, 17 avril 2024, Narbonne.

Narbonne,Aude

Après 50 ans de carrière, Frédéric François reste un des plus célèbres chanteurs de variétés en Belgique et en France. Toutes ses tournées affichent “complet”. Ses ventes de disques avoisinent les 35 millions d’exemplaires. Il a déjà obtenu 85 disques d’or, singles et albums confondus, 15 vidéos et DVD d’or. Il a enregistré quelques 350 chansons.

Frédéric François sera de retour sur scène pour le plus grand plaisir de ses fans !

Des sonorités actuelles, des mélodies magnifiques et des textes splendides.

Toutes les thématiques seront abordées : l’amour, la passion et surtout LES FEMMES..

2024-04-17 17:00:00 fin : 2024-04-17 . EUR.

74 Avenue Maître Hubert Mouly

Narbonne 11100 Aude Occitanie



After a 50-year career, Frédéric François remains one of the most famous variety singers in Belgium and France. All his tours are sold out. His record sales are close to 35 million copies. He has already won 85 gold discs, singles and albums combined, and 15 gold videos and DVDs. He has recorded some 350 songs.

Frédéric François will be back on stage to delight his fans!

Contemporary sounds, magnificent melodies and splendid lyrics.

All themes will be tackled: love, passion and above all WOMEN.

Tras 50 años de carrera, Frédéric François sigue siendo uno de los cantantes de variedades más famosos de Bélgica y Francia. Las entradas para todas sus giras están agotadas. Sus ventas de discos rondan los 35 millones de ejemplares. Ya ha ganado 85 discos de oro, entre singles y álbumes, y 15 vídeos y DVD de oro. Ha grabado unas 350 canciones.

Frédéric François volverá al escenario para deleitar a sus fans

Con un sonido contemporáneo, magníficas melodías y espléndidas letras.

Tratará todos los temas: el amor, la pasión y, sobre todo, las MUJERES.

Nach 50 Jahren Karriere ist Frédéric François immer noch einer der bekanntesten Varieté-Sänger in Belgien und Frankreich. Alle seine Tourneen sind ausverkauft. Seine Plattenverkäufe belaufen sich auf rund 35 Millionen Exemplare. Er hat bereits 85 Goldene Schallplatten für Singles und Alben, 15 Goldene Videos und DVDs erhalten. Er hat etwa 350 Lieder aufgenommen.

Frédéric François wird zur Freude seiner Fans wieder auf der Bühne stehen!

Aktuelle Klänge, wunderschöne Melodien und herrliche Texte.

Alle Themen werden angesprochen: die Liebe, die Leidenschaft und vor allem DIE FRAUEN.

Mise à jour le 2023-11-06 par A.D.T. de l’Aude / OT – Côte du Midi