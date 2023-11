QUEEN EXTRAVANGAZA 74 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne, 5 avril 2024, Narbonne.

Narbonne,Aude

Queen Extravaganza, le groupe de reprises officiel de Queen produit par Roger Taylor et Brian May, revient en France en 2024 après avoir sillonné le monde entier !.

2024-04-05 20:00:00 fin : 2024-04-05 . EUR.

74 Avenue Maître Hubert Mouly

Narbonne 11100 Aude Occitanie



Queen Extravaganza, the official Queen cover band produced by Roger Taylor and Brian May, returns to France in 2024 after touring the world!

Queen Extravaganza, la banda oficial de versiones de Queen producida por Roger Taylor y Brian May, regresa a Francia en 2024 tras una gira por todo el mundo

Queen Extravaganza, die offizielle Queen-Coverband, die von Roger Taylor und Brian May produziert wurde, kehrt 2024 nach Frankreich zurück, nachdem sie die ganze Welt bereist hat!

Mise à jour le 2023-11-06 par A.D.T. de l’Aude / OT – Côte du Midi