LE SOUFFLE DU BAOBAB 73 Avenue de Gascogne Le Barp, 25 mai 2024, Le Barp.

Le Barp,Gironde

Le festival africain organisé par Léz’Arts Eclectiques fait son grand retour cette saison sur le site du Bateau Lyre pour notre plus grand bonheur.

Ouverture de 9h à 2h du matin.

Ateliers pour enfants gratuits avec l’entrée de la journée.

Marché nocturne, foodtrucks, spectacles acoustiques à l’heure de l’apéritif.

Grand spectacle le soir sur la scène du Bateau Lyre.

10 euros la journée avec spectacle associatif à 17h30

15 euros le spectacle du soir

20 euros le total pass

Sous réserve de changement.

The African festival organized by Léz’Arts Eclectiques returns this season to the Bateau Lyre site, much to our delight.

Open from 9am to 2am.

Free children’s workshops with admission for the day.

Night market, foodtrucks, acoustic shows at aperitif time.

Big show in the evening on the Bateau Lyre stage.

10 euros for the day, with associative show at 5:30 p.m

15 euros evening show

20 euros total pass

Subject to change

El festival africano organizado por Léz’Arts Eclectiques vuelve esta temporada al recinto del Bateau Lyre, para nuestro deleite.

Abierto de 9.00 a 2.00 h.

Talleres infantiles gratuitos con la entrada del día.

Mercado nocturno, foodtrucks, espectáculos acústicos a la hora del aperitivo.

Por la noche, gran espectáculo en el escenario del Bateau Lyre.

10 euros para el día, con espectáculo asociativo a las 17.30 h

15 euros para el espectáculo nocturno

20 euros pase total

Sujeto a cambios

Das von Léz’Arts Eclectiques organisierte afrikanische Festival kehrt in dieser Saison zu unserer großen Freude auf das Gelände des Bateau Lyre zurück.

Öffnungszeiten von 9 Uhr bis 2 Uhr morgens.

Kostenlose Kinderworkshops mit dem Tageseintritt.

Nachtmarkt, Foodtrucks, akustische Darbietungen zur Aperitifzeit.

Große Show am Abend auf der Bühne des Bateau Lyre.

10 Euro für den Tag mit assoziativer Show um 17.30 Uhr

15 Euro für die Abendvorstellung

20 Euro der Gesamtpass

Änderungen vorbehalten

