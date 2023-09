JEU DE PISTE FAMILIAL : LE RETOUR DE LA CHASSE AUX « E » 7 Rue François de Guise Bar-le-Duc, 1 avril 2024, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

La Ville Haute comme terrain de jeux ! En famille ou entre amis, partez en ce lundi de Pâques à la recherche des « E » de Pâques dissimulés dans les recoins du quartier Renaissance. La duchesse revient cette année avec de nouvelles énigmes : êtes-vous prêts à les résoudre ?

À partir de 7 ans.

Rendez-vous devant le Musée barrois, esplanade du du château.. Tout public

Lundi 2024-04-01 15:00:00 fin : 2024-04-01 . 5 EUR.

7 Rue François de Guise Esplanade du Château

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



The Ville Haute as a playground! With family or friends, set off this Easter Monday in search of the Easter « E « s hidden in the nooks and crannies of the Renaissance district. The Duchess is back this year with some new riddles: are you ready to solve them?

Ages 7 and up.

Meet in front of the Musée barrois, esplanade du château.

¡La ciudad alta como patio de recreo! Este Lunes de Pascua, reúnase con su familia y amigos para buscar las « E » de Pascua escondidas en los recovecos del Barrio del Renacimiento. La Duquesa vuelve este año con nuevos enigmas: ¿estás preparado para resolverlos?

A partir de 7 años.

Encuentro frente al Museo barroco, explanada del castillo.

Die Oberstadt als Spielplatz! Machen Sie sich an diesem Ostermontag mit der Familie oder mit Freunden auf die Suche nach den Oster-E’s, die in den Winkeln des Renaissance-Viertels versteckt sind. Die Herzogin kehrt dieses Jahr mit neuen Rätseln zurück: Sind Sie bereit, sie zu lösen?

Ab 7 Jahren.

Treffpunkt vor dem Musée barrois, Esplanade du château.

Mise à jour le 2023-09-15 par OT SUD MEUSE