Camp Hillman 2024 7 Rue du Suffolk Regiment Colleville-Montgomery, 6 juin 2024, Colleville-Montgomery.

Colleville-Montgomery Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-06-06 14:00:00

fin : 2024-06-09 17:00:00

Exposition et reconstitution d’un camp militaire et civil de véhicules et de matériel d’époque.

Ouverture des bunkers, poste de commandement allemand des plages de Sword Beach. Nombreuses animations, marche commémorative, cérémonie d’hommage, inauguration du char Churchill, atelier coiffure, démonstration de danse d’époque.

Parade du D-Day au départ du site Hillman pour un défilé entre les communes de Colleville Montgomery et de Ouistreham..

Exposition et reconstitution d’un camp militaire et civil de véhicules et de matériel d’époque.

Ouverture des bunkers, poste de commandement allemand des plages de Sword Beach. Nombreuses animations, marche commémorative, cérémonie d’hommage, inauguration du char Churchill, atelier coiffure, démonstration de danse d’époque.

Parade du D-Day au départ du site Hillman pour un défilé entre les communes de Colleville Montgomery et de Ouistreham.

Exposition et reconstitution d’un camp militaire et civil de véhicules et de matériel d’époque.

Ouverture des bunkers, poste de commandement allemand des plages de Sword Beach. Nombreuses animations, marche commémorative, cérémonie d’hommage, inauguration du char Churchill, atelier coiffure, démonstration de danse d’époque.

Parade du D-Day au départ du site Hillman pour un défilé entre les communes de Colleville Montgomery et de Ouistreham.

.

7 Rue du Suffolk Regiment Site Hillman

Colleville-Montgomery 14880 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-13 par OT Caen la Mer