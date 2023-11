FESTIVAL OUVRONS L’OEIL ! 7 Rue du Moulin Givrauval, 19 avril 2024, Givrauval.

Givrauval,Meuse

« Festival Ouvrons l’Œil ! » : curieuses, curieux cet événement est pour vous.

Rendez-vous pour la 3ème édition de votre Festival, avec toujours le même objectif : découvrir, et faire découvrir, la multitude de facettes qui nous entourent et que l’on ignore trop souvent. Ouvrons l’œil !

Expositions d’œuvres locales, sculptures, artisanat, peintures, photographies, mais surtout rencontre avec les artisans et artistes.

Excursions à Givrauval et à proximité, pour découvrir les ressources et richesses locales. Accessibles à tous les âges donc aux familles. Les excursions sont proposées à prix coutant (réservation en ligne sur le site).

Soirées : vendredi, samedi et dimanche soirs dans la salle du Bistro’Théâtre. Trois soirées trois ambiances.. Tout public

Vendredi 2024-04-19 10:00:00 fin : 2024-04-21 23:30:00. 0 EUR.

7 Rue du Moulin Bistro’Théâtre

Givrauval 55500 Meuse Grand Est



« Festival Ouvrons l’il! this event is for you.

Join us for the 3rd edition of your Festival, with the same objective: to discover, and help others to discover, the multitude of facets that surround us and that we too often ignore. Open your eyes!

Exhibitions of local works, sculptures, handicrafts, paintings, photographs, and above all, encounters with artisans and artists.

Excursions in and around Givrauval, to discover local resources and riches. Accessible to all ages, including families. Excursions are available at cost price (book online).

Evenings: Friday, Saturday and Sunday evenings in the Bistro’Théâtre. Three evenings, three atmospheres.

« ¡Festival Ouvrons l’œil ! festival: este evento es para usted.

Únase a nosotros en la 3ª edición de su Festival, con el mismo objetivo: descubrir, y hacer descubrir a los demás, la multitud de facetas de nuestro entorno que demasiado a menudo ignoramos. ¡Abra los ojos!

Exposiciones de obras locales, esculturas, artesanía, pinturas y fotografías, pero sobre todo encuentros con artesanos y artistas.

Excursiones a Givrauval y sus alrededores, para descubrir los recursos y riquezas locales. Accesible a todas las edades, incluidas las familias. Excursiones a precio de coste (reservar en línea en la página web).

Veladas: viernes, sábado y domingo por la noche en el Bistro’Théâtre. Tres noches, tres ambientes.

« Festival Ouvrons l’oeil! » : Neugierig, neugierig diese Veranstaltung ist für Sie.

Ausgabe des Festivals mit demselben Ziel: die vielen Facetten, die uns umgeben und die wir oft nicht kennen, zu entdecken und sie anderen zugänglich zu machen. Öffnen wir die Augen!

Ausstellungen lokaler Kunstwerke, Skulpturen, Kunsthandwerk, Gemälde, Fotografien, aber vor allem Begegnungen mit Handwerkern und Künstlern.

Ausflüge nach Givrauval und in die Umgebung, um die lokalen Ressourcen und Reichtümer zu entdecken. Sie sind für alle Altersgruppen und somit auch für Familien geeignet. Die Ausflüge werden zum Selbstkostenpreis angeboten (Online-Buchung auf der Website).

Abende: Freitag-, Samstag- und Sonntagabend im Saal des Bistro’Théâtre. Drei Abende drei Stimmungen.

