Concert Blues – Awek 7 Place du Dossen Morlaix, 24 mai 2024, Morlaix.

Morlaix Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 20:30:00

fin : 2024-05-24 22:15:00

« A HUEC » en occitan, signifie à fond, sans retenue ni concession.

AWEK, c’est 28 ans sur les routes et sur scène à travers le monde. Avec plus de 1700 concerts, 12 albums et presque trois décades de passion pour ce Blues envoûtant, le groupe s’est forgé une réputation en s’imposant comme une valeur sûre, une référence.

Suite au départ de Bernard Salem, chanteur guitariste, fin 2022, le trio Joël Ferron, Stéphane Bertolino et Olivier Trebel continue d’écrire l’histoire du groupe et reprend la route avec Fabrice Joussot.

Un défi pour AWEK qui reste plus que jamais vivant. Ils le prouvent ce vendredi à la MJC après un précédent passage remarquable en 2018.

7 Place du Dossen MJC

Morlaix 29600 Finistère Bretagne



