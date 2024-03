7 JOURS [spectacle] Maison Folie Wazemmes Lille, jeudi 18 avril 2024.

7 JOURS [spectacle] Adèle, jeune femme originaire du Nord, se lance dans un défi étonnant : monter tous les jours le terril de Loos-en-Gohelle, une montagne de charbon perdue au milieu des Hauts-de-France. 18 et 19 avril Maison Folie Wazemmes https://my.weezevent.com/7-jours

➡ 7 JOURS

Adèle Bazar

Maison Folie Wazemmes

Jeu. 18 & Ven. 19 Avril | 20h

5/3 € – Dès 10 ans

Réservation : https://my.weezevent.com/7-jours

Adèle, jeune femme originaire du Nord, se lance dans un défi étonnant : monter tous les jours le terril de Loos-en-Goelle, une montagne de charbon perdue au milieu du Nord.

Et si elle escaladait tous les jours, dans tous les sens, à toutes les heures de la journée ? Que signifie cette nouvelle résolution et jusqu’où va-t-elle la mener ?

Avec l’espoir de sortir de son quotidien et de vivre une expérience inédite, Adèle recommence cette ascension chaque jour. Au cours de son aventure, elle se laisse surprendre par le souvenir de son père disparu 3 ans plus tôt et des émotions qu’elle avait enfouies…

Spectacle proposé par la Maison folie Wazemmes – Ville de Lille, tremplin pour l’émergence artistique régionale en partenariat avec le Théâtre Massenet

© Guillaume Plas

Ecriture, mise en scène, composition musicale, jeu et chant: Adèle Choubard

Composition musicale, jeu et instrument : Noham Selcer et Maxime Crescini

Scénographie: Clara Aura Costumes: Sarah Barbier

Communication : Kim Jahnke Derollez

Accompagnement artistique : Bureau Petit bassin – Julie Destombes

Bureau compagnie : ADÈLE BAZAR: Maxime Gueudet et Juliette Aurenche

Guillaume Plas